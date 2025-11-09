Маньяк скрывался будто призрак: 15 лет серия жестоких злодеяний в Перми оставалась нераскрытой

Преступнику долгое время удавалось избегать заслуженного наказания Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми завершилось расследование серии жестоких преступлений, которые на протяжении почти 15 лет оставались нераскрытыми. Маньяк нападал на женщин, но каждый раз следствию не удавалось выйти на его след. Однако благодаря случайной находке и кропотливой работе криминалистов личность преступника была установлена, и он предстал перед судом. В материале URA.RU представлена хронология событий.

Первые громкие преступления

В начале 2000-х годов Орджоникидзевский район Перми потрясли ужасающие события. Здесь произошла череда нападений на женщин. Преступник запугивал жертв, избивал и совершал насилие. Первое преступление было совершено 1 мая 2003 года. Жертва запомнила нападавшего по светлым волосам и глазам, узким губам, а также по спортивному костюму с белыми полосками. От преступника доносился резкий запах алкоголя.

После обращения потерпевшей было возбуждено уголовное дело, но выйти на след подозреваемого не удалось. Преступник умело скрывался, а следствие располагало только описанием его примет и ДНК, которая в отчетах не значилась, делится подробностями пресс-служба СУ СКР по региону.

Новые нападения маньяка

Преступник напомнил о себе спустя четыре года — в июле 2007-го. Очередная жертва заявила, что напавший на нее был пьян и подходил под то же описание. Аналогичные преступления повторились в ноябре и декабре 2007 года. Но несмотря на все усилия правоохранителей, найти насильника не удавалось. Почуяв преследование, он «залег на дно».

Ключ к разгадке личности

Поворотный момент наступил в сентябре 2021 года. На территории все того же Орджоникидзевского района произошло очередное преступление — неизвестные избили местного жителя и похитили его имущество из машины. На месте происшествия был оставлен гаечный ключ.

Молекулярно-генетическая экспертиза дала неожиданный результат: следы пота на ключе содержали ДНК, которая совпала с образцами маньяка, нападавшего на женщин. Были проанализированы сотни уголовных дел и материалов, проведено столько же проверок. И как итог — найдена закономерность: мужчина в состоянии алкогольного опьянения нападал на женщин в темное время суток возле заброшенных строений.

Как вышли на след преступника

В ходе работы проверили сотни жителей расселенных и заброшенных домов. У каждого были собраны образцы ДНК для анализа. В рамках повторного расследования грабежа, совершенного в 2021 году, криминалисты провели осмотр места происшествия с использованием высокотехнологичного оборудования для мониторинга радиоэлектронной обстановки. Были изучены характеристики базовых станций и данные более чем двух тысяч абонентов, чьи мобильные устройства находились в зоне инцидента. После этого был выявлен перечень лиц, у которых впоследствии были взяты биологические образцы для проведения необходимых экспертиз.

Задержание и признание маняка

В феврале 2025 года специалисты экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Пермскому краю обнаружили полное совпадение генотипа. Выяснилось, что ДНК мужчины, чей телефон фиксировался в районе совершения грабежа в 2021 году, идентична генотипу, обнаруженному на одежде пострадавших женщин и на гаечном ключе. Таким образом была установлена личность преступника.

В ходе разбирательства было установлено — злоумышленник зарегистрирован в одном из городов Прикамья. Однако он потерял источник дохода и регистрацию, ведет маргинальный образ жизни. Он не имеет устойчивых социальных связей. Постоянно перемещается между ночлежками, что позволяло ему долгое время оставаться незамеченным.

После задержания маньяк быстро сознался в грабеже, а затем рассказал и обо всех своих преступлениях в нулевых. Вскрылось, что он — бывший сотрудник милиции. Оказывая сопротивление силовикам, он использовал приемы из борьбы.

Реакция потерпевших и мотивы злодеяний

Потерпевшие выразили признательность следователям и криминалистам за то, что виновный понесет заслуженное наказание. Когда преступник оказался за решоткой, одна из пострадавших рассказала, что через несколько недель после изнасилования она увидела маньяка на улице. На нем была та же клетчатая рубашка, она узнала в нем своего обидчика, но не решилась сообщить об этом в правоохранительные органы.