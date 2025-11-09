Снегопад парализовал движение на трассе Пермь — Екатеринбург

Трассу закрыли из-за снегопада Фото: Илья Московец © URA.RU

На трассе Пермь — Екатеринбург с 10:00 9 ноября введено временное ограничение движения для всех видов транспорта из-за снегопада и зимней скользкости. О принятых мерах сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«С 10:00 9 ноября на федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург на участке с 160 по 352 километр в Свердловской области вводится временное ограничение движения для всех видов транспортных средств. Ограничение связано с неблагоприятными погодными условиями — снегом, мокрым снегом и зимней скользкостью. Движение будет закрыто до приведения проезжей части в нормативное состояние и окончания непогоды», — указано в telegram-канале МЧС.

Ведомство рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. При следовании в сторону закрытого участка дороги следует выбирать пути объезда. Для экстренных случаев действуют телефоны: «01» со стационарного аппарата, «101» или «112» с мобильного.

