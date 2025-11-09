Обрушение произошло в двухэтажном многоквартирном жилом доме Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Соликамске (Пермский край) после обрушения перекрытия в жилом доме на улице Володарского жильцам запретили возвращаться в квартиры, но не предоставили альтернативного жилья. Информация о случившемся и фотография опубликованы в telegram-канале «Слуховой анализатор».

«В Соликамске 8 ноября произошло обрушение межэтажного перекрытия в квартире №10 дома №23 по улице Володарского. В результате инцидента никто не пострадал, однако жильцам дома запретили возвращаться в свои квартиры. При этом людям не предложили временного размещения», — говорится в сообщении.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию округа. Ответ ожидается.

Согласно реестру многоквартирных домов, двухэтажный этажный дом № 23 по улице Володарского не является аварийным. Он возведен в 1954 году и введен в эксплуатацию в 1954 году. Общая площадь дома 1728,30 квадратных метров состоит из 15 жилых жилых помещений. Многоквартирный дом находится под управлением ООО ЖКО «Соликамск».

