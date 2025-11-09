Логотип РИА URA.RU
В Перми подорожает платная парковка в центре города

В центре Перми час парковки будет стоить 40 рублей
09 ноября 2025 в 10:24
С 10 ноября парковка в центре Перми станет дороже на 10 рублей

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

С 10 ноября в Перми подорожает платная парковка в центре города — час стоянки в самых загруженных зонах будет стоить 30 и 40 рублей. Об этом сообщает городская администрация. 

«С 10 ноября 2025 года в Перми повышается стоимость платных парковок в тарифных зонах №101 и №103. Тариф в зоне №101 увеличится с 20 до 30 рублей в час, в зоне №103 — с 30 до 40 рублей. Решение принято на основании мониторинга заполняемости, показавшего, что уровень занятости в этих зонах превышает 85%. Одновременно тарифная зона №103 будет объединена с зоной №102. Также на 10 рублей подорожают парковки в зонах №201, №202, №301 и №302 — с 20 до 30 рублей», — указано на сайте мэрии.

В администрации Перми пояснили, что повышение тарифов направлено на увеличение оборачиваемости парковочных мест и снижение загруженности улично-дорожной сети. Оплатить парковку можно через мобильные приложения, SMS, паркоматы или на сайте «Парковочное пространство Перми». За неоплаченную парковку в Перми предусмотрен штраф: 1000 рублей за первое нарушение в году и 2000 рублей — за последующие.

Ранее URA.RU сообщало о планах ввести новый вид платных парковок возле музеев, театров и кладбищ. Повышение тарифов направлено на увеличение оборачиваемости парковочных мест и снижение загруженности дорог; решение принято на основании мониторинга, показавшего высокий уровень занятости парковок в некоторых зонах.

