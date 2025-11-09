Запрет вейпов нашел поддержку у большинства жителей Перми

Трое из четырех пермяков одобряют запрет вейпов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Большинство пермяков — 73% — поддерживают запрет вейпов. Такие данные приводит сервис SuperJob по результатам опроса.

«Запрет на продажу вейпов поддерживают 73% жителей Перми. Главными аргументами сторонников запрета стали вред для здоровья и химический состав вейпов», — говорится в исследовании.

Против запрета высказались лишь 6% респондентов, отметившие отсутствие запаха и дыма от электронных сигарет и риск нелегальной торговли. Еще 11% пермяков заявили, что этот вопрос является личным выбором каждого.

Поддержка запрета выше среди женщин (77%) и горожан в возрасте 35—45 лет (80%). Наибольшую поддержку ограничениям выразили пермяки с доходом от 150 тысяч рублей в месяц — 82%.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею полного запрета продажи вейпов. Тем временем вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщал, что соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшее время. В парламенте электронные устройства для курения характеризуют как угрозу здоровью, особенно молодежи.