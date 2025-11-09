Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Здоровье

Запрет вейпов нашел поддержку у большинства жителей Перми

SuperJob: 73% пермяков выступают за запрет электронных сигарет
09 ноября 2025 в 15:32
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Трое из четырех пермяков одобряют запрет вейпов

Трое из четырех пермяков одобряют запрет вейпов

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Большинство пермяков — 73% — поддерживают запрет вейпов. Такие данные приводит сервис SuperJob по результатам опроса.

«Запрет на продажу вейпов поддерживают 73% жителей Перми. Главными аргументами сторонников запрета стали вред для здоровья и химический состав вейпов», — говорится в исследовании.

Против запрета высказались лишь 6% респондентов, отметившие отсутствие запаха и дыма от электронных сигарет и риск нелегальной торговли. Еще 11% пермяков заявили, что этот вопрос является личным выбором каждого.

Продолжение после рекламы

Поддержка запрета выше среди женщин (77%) и горожан в возрасте 35—45 лет (80%). Наибольшую поддержку ограничениям выразили пермяки с доходом от 150 тысяч рублей в месяц — 82%.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею полного запрета продажи вейпов. Тем временем вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщал, что соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшее время. В парламенте электронные устройства для курения характеризуют как угрозу здоровью, особенно молодежи.

Инициатива о полном запрете продажи вейпов в Пермском крае внесена в парламент губернатором Дмитрием Махониным. Законопроект предполагает запрет розничной торговли электронными системами доставки никотина и сопутствующими товарами, а также установление административной ответственности за несоблюдение запрета. Рассмотрение законопроекта депутатами намечено на ноябрь 2025 года, а в случае одобрения запрет вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал