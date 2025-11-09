В зоне СВО погиб 38-летний сапер из Пермского края

Бойца проводят в последний путь 10 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб сапер из Прикамья Григорий Сыпачев. Об этом сообщила мэрия Оханского округа. По данным властей, солдату было 38 лет.

«На СВО под населенным пунктом Ямполь 29 октября 2025 года погиб наш земляк, младший сержант <...> Григорий Сыпачев. Искренние соболезнования семье павшего воина», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Детство и юность военнослужащего связаны с Оханском. Он учился в местной школе №1, в Большесосновском СПТУ-74 освоил профессию автомеханика. В рядах ВС РФ служил в инженерно-саперном батальоне. После возвращения домой работал строителем, затем слесарем на «Водокнале».

На передовой Сыпачев командовал установкой инженерно-саперного батальона. Служил на краснолиманском направлении, имеет ряд государственных наград.

Прощание с бойцом проведут 10 ноября. Церемония в Оханском КДЦ начнется в 11:00.