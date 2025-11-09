Пермский крайсовпроф выплатит сотни тысяч рублей за массовое отравление юных циркачей

Суд обязал пермские профсоюзы компенсировать убытки за отравление 15 детей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Арбитражный суд взыскал с профсоюзов Прикамья 410 тысяч рублей за массовое отравление детей-участников циркового фестиваля в 2023 году. Об этом говорится в решении суда на портале «Электронное правосудие».

«Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск учреждения „Центр по реализации проектов в сфере культуры“ к краевому совету профсоюзов о взыскании 410 тысяч рублей. Судебный спор связан с массовым отравлением участников Всероссийского фестиваля детских цирковых коллективов в октябре 2023 года», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебные документы.

Инцидент произошел в столовой гостиницы «Профсоюзная», принадлежащей ответчику. 25 октября 2023 года 15 детей в возрасте от 8 до 17 лет с симптомами норовирусной инфекции были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Из-за ЧП организатор отменил гала-концерт фестиваля.

Продолжение после рекламы