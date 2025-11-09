Пермские власти потратят на праздничную подсветку 15 зданий 217 миллионов рублей

Подсветку на улицах Ленина, Сибирской и Красновишерской завершат к концу июня 2026 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми объявлен открытый конкурс на создание архитектурной подсветки 15 зданий по улицам Ленина, Сибирской и Красновишерской. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 217,2 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

«Выполнение работ по обеспечению архитектурной подсветкой фасадов зданий по улицам Ленина, Сибирской и Красновишерской в Перми. Цель проекта — формирование комфортного и эстетически привлекательного светового пространства города в темное время суток в соответствии с Мастер-планом освещения Перми. В перечень объектов вошли здания по улицам Красновишерская (дома 35, 37, 39), Ленина (дома 65, 69, 81, 83, 84, 85, 86, 87) и Сибирская (дома 10, 14, 21, 63)», — указано техническом задании.

Подрядчик должен будет разработать и запрограммировать не менее 14 световых сценариев для основных праздников, включая Новый год, День Победы, День города и другие знаменательные даты. Дата окончания подачи заявок назначена на 24 ноября 2025 года, начало работ запланировано на 15 декабря 2025 года, а завершение — на 25 июня 2026 года.

Продолжение после рекламы