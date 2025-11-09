Логотип РИА URA.RU
На Ямале прокуратура заинтересовалась коммунальной аварией

09 ноября 2025 в 17:10
Коммунальные службы устраняют последствия аварии

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) в ночь 9 ноября на улице Совхозной произошла коммунальная авария. Перебои с водоснабжением затронули территорию Ямальского многопрофильного колледжа.

«Прокуратурой Салехарда организована проверка обстоятельств и причин аварии на коммунальных сетях по улице Совхозной у Ямальского многопрофильного колледжа. Будет дана оценка действиями коммунальных служб, в том числе соблюдению требований нормативов по своевременному реагированию, восстановлению водоснабжения и устранения последствий», — сообщается в telegram-канале окружного Управления ведомства.

На месте работает прокурор города Евгений Губкин. По информации telegram-канала «Салехард online», водоснабжение было восстановлено в 9 часов утра. В настоящее время устраняются последствия — на дороге, куда стекала вода образовалась ледяная корка.

