На Ямале прокуратура заинтересовалась коммунальной аварией

Коммунальные службы устраняют последствия аварии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) в ночь 9 ноября на улице Совхозной произошла коммунальная авария. Перебои с водоснабжением затронули территорию Ямальского многопрофильного колледжа.

«Прокуратурой Салехарда организована проверка обстоятельств и причин аварии на коммунальных сетях по улице Совхозной у Ямальского многопрофильного колледжа. Будет дана оценка действиями коммунальных служб, в том числе соблюдению требований нормативов по своевременному реагированию, восстановлению водоснабжения и устранения последствий», — сообщается в telegram-канале окружного Управления ведомства.