На Ямале прокуратура заинтересовалась коммунальной аварией
Коммунальные службы устраняют последствия аварии
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Салехарде (ЯНАО) в ночь 9 ноября на улице Совхозной произошла коммунальная авария. Перебои с водоснабжением затронули территорию Ямальского многопрофильного колледжа.
«Прокуратурой Салехарда организована проверка обстоятельств и причин аварии на коммунальных сетях по улице Совхозной у Ямальского многопрофильного колледжа. Будет дана оценка действиями коммунальных служб, в том числе соблюдению требований нормативов по своевременному реагированию, восстановлению водоснабжения и устранения последствий», — сообщается в telegram-канале окружного Управления ведомства.
На месте работает прокурор города Евгений Губкин. По информации telegram-канала «Салехард online», водоснабжение было восстановлено в 9 часов утра. В настоящее время устраняются последствия — на дороге, куда стекала вода образовалась ледяная корка.
