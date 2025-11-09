Водителей района ЯНАО предупредили об опасности на трассах
Оленеводы перегоняют пастбища на зимние стойбища
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Приуральском районе ЯНАО начался перегон оленей на зимние пастбища. В связи с этим высок риск появления животных на загородных трассах. Власти района предупредили, что особенно это касается автодорог Салехард — Аксарка и Салехард — Надым.
«Уважаемые водители транспортных средств! В связи с периодом каслания оленеводов на зимние пастбища, возможен выход оленей, либо переход оленьих стад через автодороги Салехард — Аксарка и Салехард — Надым», — сообщается в telegram-канале районной мэрии. Водителей просят соблюдать скоростной режим и быть внимательными.
