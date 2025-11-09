Логотип РИА URA.RU
Водителей района ЯНАО предупредили об опасности на трассах

09 ноября 2025 в 15:56
Оленеводы перегоняют пастбища на зимние стойбища

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Приуральском районе ЯНАО начался перегон оленей на зимние пастбища. В связи с этим высок риск появления животных на загородных трассах. Власти района предупредили, что особенно это касается автодорог Салехард — Аксарка и Салехард — Надым.

«Уважаемые водители транспортных средств! В связи с периодом каслания оленеводов на зимние пастбища, возможен выход оленей, либо переход оленьих стад через автодороги Салехард — Аксарка и Салехард — Надым», — сообщается в telegram-канале районной мэрии. Водителей просят соблюдать скоростной режим и быть внимательными.

