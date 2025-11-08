Логотип РИА URA.RU
Первые призывники Ямала отправились на срочную службу. Видео

08 ноября 2025 в 23:01
Из Ноябрьска к местам службы отправятся около 200 призывников

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Ноябрьска (ЯНАО) первая группа призывников отправилась к местам прохождения срочной службы. Около 70 человек проводили 8 ноября с окружного сборного пункта. Об этом сообщают в telegram-канале «МИГ. Ноябрьск».

«Первая группа ямальских срочников отправилась к местам службы. Порядка 70 человек сегодня проводили из окружного сборного пункта», — пишут в посте.

Всего осенний призыв на Ямале планирует отправить на службу 1200 молодых людей. Из Ноябрьска к местам службы отправятся около 200 призывников.

Продолжительность службы составляет один год, а возрастные рамки расширены. Призыву подлежат мужчины до 30 лет включительно.

Новобранцы будут служить в воинских частях на территории РФ. К выполнению боевых задач в зоне СВО срочников не привлекают. Осенняя призывная кампания завершится 31 декабря 2025 года.

Видео: telegram-канал «МИГ. Ноябрьск»

