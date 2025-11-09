Бойца похоронили в селе Мужи Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Мужи (ЯНАО) 9 ноября прошла церемония прощания и похороны Андрея Лонгортова. Он шесть лет работал в пожарной части, но в 2023 году принял решение защищать Родину. Как сообщил глава Шурышкарского района Андрей Попов, ямалец погиб 19 октября на поле боя.

Боец похоронен в селе Мужи Фото: telegram-канал Олега Попова





«Сегодня проводили в последний путь нашего земляка, бойца Андрея Лонгортова. Молодой человек родился и вырос в Мужах, шесть лет проработал в пожарной части. В 2023 году он принял решение встать на защиту Родины. Андрей погиб 19 октября», — поделился Попов в своем telegram-канале.