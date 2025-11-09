В ЯНАО проводили в последний путь сотрудника МЧС, погибшего в зоне СВО. Фото
Бойца похоронили в селе Мужи
Фото: Илья Московец © URA.RU
В селе Мужи (ЯНАО) 9 ноября прошла церемония прощания и похороны Андрея Лонгортова. Он шесть лет работал в пожарной части, но в 2023 году принял решение защищать Родину. Как сообщил глава Шурышкарского района Андрей Попов, ямалец погиб 19 октября на поле боя.
Боец похоронен в селе Мужи
«Сегодня проводили в последний путь нашего земляка, бойца Андрея Лонгортова. Молодой человек родился и вырос в Мужах, шесть лет проработал в пожарной части. В 2023 году он принял решение встать на защиту Родины. Андрей погиб 19 октября», — поделился Попов в своем telegram-канале.
Андрей был награжден медалью «За боевое отличие». Ямалец погиб в возрасте 29 лет. В зоне СВО он служил оператором БПЛА. У него остались мама, сестры и брат.
