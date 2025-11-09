Боец СВО был посмертно награжден орденом Мужества Фото: Илья Московец © URA.RU

В Муравленко (Ямал) в школе №5 открыли Парту Героя в память о выпускнике Никите Седневе, погибшем в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила мэр Муравленко Елена Молдован в telegram-канале.

«В пятой школе теперь есть Парта Героя в память о выпускнике и замечательном человеке — Никите Седневе, погибшем в ходе специальной военной операции. За проявленные героизм и отвагу гвардии сержант удостоен ордена Мужества посмертно», — пишет глава города.

Парта, за которой будут сидеть лучшие ученики школы, установлена как символ связи поколений. Как отметила Молдован, это не привилегия, а ответственность — помнить о подвигах героев и быть достойными гражданами страны.

1/2 Парта Героя в школе №5 Фото: telegram-канал Елены Молдован