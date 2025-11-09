Логотип РИА URA.RU
Лучшие ученики Муравленко будут сидеть за партой имени ямальского героя СВО. Фото

09 ноября 2025 в 08:01
Боец СВО был посмертно награжден орденом Мужества

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Муравленко (Ямал) в школе №5 открыли Парту Героя в память о выпускнике Никите Седневе, погибшем в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила мэр Муравленко Елена Молдован в telegram-канале.

«В пятой школе теперь есть Парта Героя в память о выпускнике и замечательном человеке — Никите Седневе, погибшем в ходе специальной военной операции. За проявленные героизм и отвагу гвардии сержант удостоен ордена Мужества посмертно», — пишет глава города.

Парта, за которой будут сидеть лучшие ученики школы, установлена как символ связи поколений. Как отметила Молдован, это не привилегия, а ответственность — помнить о подвигах героев и быть достойными гражданами страны.

Парта Героя в школе №5

Фото: telegram-канал Елены Молдован

Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащий из села Мужи (ЯНАО) погиб в зоне проведения спецоперации. Как сообщили власти Шурышкарского района, на фронте боец служил оператором БПЛА.

