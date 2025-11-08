Беспилотники «Упырь» для СВО и объединение волонтеров: итоги форума на Ямале

В выставке военной техники участвовало 13 производителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) прошел IV Форум волонтеров и гражданских активистов Уральского федерального округа «Патриоты Урала». На мероприятии собрались участники и спикеры из разных городов. В качестве эксперта выступал полпред президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, герои СВО и другие. Главное о форуме — в сбойке URA.RU.

Волонтеры Урала объединились для помощи семьям воинов СВО

В Новом Уренгое прошел IV форум волонтеров «Патриоты Урала», собравший активистов со всего Уральского федерального округа. На пленарной сессии с участием полпреда президента Владимира Жоги и героев СВО договорились о новых подходах к поддержке участников специальной военной операции и их семей.

Полпред Жога и герои России обсудили с волонтерами поддержку СВО

В работе форума участвовали полпред президента Владимир Жога, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, герои России Максим Шоломов и Владислав Головин. На дискуссионных площадках обсудили медиаволонтерство, грантовую поддержку и лучшие практики патриотического воспитания молодежи.

Волонтеры предложили новые решения для семей военнослужащих

Участники форума разработали конкретные предложения по решению проблем семей военнослужащих. В ходе живого обсуждения с экспертами были найдены новые подходы к организации помощи ветеранам СВО и их близким.

Полпред Жога и губернатор Артюхов проинспектировали уральские военные дроны

Полпред Артем Жога совместно с главой Ямала Дмитрием Артюховым посетил выставку техники уральских производителей. На выставке представлены более десяти моделей дронов и РЭБ, включая инновационные беспилотники «Упырь» и «Упырь-К» от «Уралдронзавода». Всего в выставке участвует 13 производителей военной техники.

Следующий форум «Патриоты Урала» пройдет в Югре