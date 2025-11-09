В Ноябрьске пьяные дебоширы избили прохожую

В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 8 ноября неизвестная пара в пьяном состоянии напала на прохожую. Как поделилась ее дочь в соцсети, они избили женщину, а затем скрылись.

«Вчера вечером между домами на Мира 82б и Мира 84б на мою маму напали. Это была женщина пьяная и с ней был мужчина — тоже пьяный. Из-за скольких сапог мама упала и ее начали избивать ногами. Когда мама пришла в себя, тех и след простыл», — поделилась дочь пострадавшей в telegram-канале «NSK».