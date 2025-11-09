В Ноябрьске пьяные дебоширы избили прохожую
На женщину напали между домами на улице Мира
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 8 ноября неизвестная пара в пьяном состоянии напала на прохожую. Как поделилась ее дочь в соцсети, они избили женщину, а затем скрылись.
«Вчера вечером между домами на Мира 82б и Мира 84б на мою маму напали. Это была женщина пьяная и с ней был мужчина — тоже пьяный. Из-за скольких сапог мама упала и ее начали избивать ногами. Когда мама пришла в себя, тех и след простыл», — поделилась дочь пострадавшей в telegram-канале «NSK».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу окружного Управления МВД. Там сообщили, что зарегистрировали информацию. «Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — ответили в ведомстве.
