В огонь и в воду: полицейские ЯНАО в 2025 году спасли несколько жизней. Фото, видео
В ЯНАО прошло награждение полицейских за заслуги и подвиги
Фото: Илья Московец © URA.RU
Накануне Дня сотрудников органов внутренних дел в ЯНАО наградили наиболее отличившихся сотрудников. За 2024-2025 годы полицейские спасли несколько жизней. О наиболее выдающихся случаях — в материале URA.RU.
Больше суток в болоте: подвиг майора Шульженко и прапорщика Азарова
Летом 2025 года надымчанин Сергей вышел на улицу и исчез. Его жена забила тревогу к вечеру и обратилась за помощью в ОМВД «Надымский». Сотрудники полиции немедленно организовали поиски, ведь по сведениям супруги пропавшего, тот страдал растройствами памяти.
Ближайшие улицы обследовали, но мужчину так и не нашли. На следующий день круг поисков расширили. Участковый майор полиции Александр Шульженко обнаружил потерявшегося в лесу на выезде из Надыма. Тот находился в болоте и самостоятельно выбраться не мог. Полицейский протянул руку пострадавшему и перетянул его на твердую поверхность. Спустя некоторое время к месту происшествия подошел полицейский-кинолог прапорщик полиции Виталий Азаров. Полицейские вынесли Сергея из болотистой местности и передали его медикам.
Как позднее рассказывал Сергей, он действительно не помнил, как оказался в болоте. Было очень холодно и его ветровка покрылась инеем.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев отметил героев наградами. Шульженко и Азарову вручены медали «За смелость во имя спасения».
Пенсионерка в огне: подвиг майора Соловьева и прапорщика Бута
Майор Соловьев и прапорщик Бут
Фото: Пресс-служба УМВД по ЯНАО - https://мвд.рф/news/item/60866799/
В селе Толька Красноселькупского района 31 января произошел пожар. Около 23:00 в дежурную часть ОМВД России «Красноселькупское» поступило уведомление о возгорании двухквартирного дома, построенного из дерева.
На место инцидента оперативно прибыл участковый уполномоченный полиции, майор полиции Виталий Соловьев. Проанализировав обстановку, сотрудник правоохранительных органов сразу же приступил к спасению хозяйки одной из квартир, которая не имела возможности покинуть помещение самостоятельно. Вскоре к нему присоединился помощник участкового, прапорщик полиции Владислав Бут. Полицейские разбили окно и эвакуировали 55-летнюю женщину.
Вскоре на место прибыли экстренные службы, которые ликвидировали возгорание. Благодаря профессиональным и скоординированным действиям сотрудников полиции и экстренных служб трагедию удалось предотвратить.
Спасение семи человек: подвиг старшего прапорщика Степкина и старшего сержанта Дерка
Пожар в Пангодах в 2024 году
Фото: Пресс-служба УМВД по ЯНАО - https://89.мвд.рф/news/item/53437153
В ночь на 29 июля 2024 года, примерно в 03:20, инспекторы ДПС из поселка Пангоды — старший прапорщик полиции Виталий Степкин и старший сержант полиции Сергей Дерка во время выполнения служебных обязанностей обнаружили возгорание жилого дома, расположенного на улице Звездной.
Инспекторы оперативно проинформировали дежурную часть полиции и сразу же прибыли на место происшествия. Осознав серьезность ситуации, сотрудники ДПС приступили к эвакуации жильцов. Из горящего и заполненного дымом дома были выведены семь человек, среди которых трое несовершеннолетних и четверо взрослых.
После того как все жильцы были в безопасности, сотрудники Госавтоинспекции остались на месте происшествия, чтобы охранять его и обеспечить беспрепятственный проезд для экстренных служб, занимающихся тушением пожара.
Слаженность действий, решительность и отвага инспекторов ДПС позволили избежать трагических последствий и спасти человеческие жизни. За мужество и профессионализм сотрудники ГАИ представлены к ведомственным наградам.
Награждение полицейских накануне праздника
В Ямало-Ненецком автономном округе прошла торжественная церемония награждения сотрудников органов внутренних дел. В мероприятии приняли участие начальник УМВД России по ЯНАО генерал-майор полиции Сергей Костенко, замы губернатора ЯНАО, представители политических партий.
Сотрудников наградили за высокие профессиональные достижения и безупречное выполнение служебных обязанностей. Им вручили ведомственные награды — медали, благодарности и почетные грамоты. Также некоторым полицейским были присвоены новые специальные звания.
Ямальские полицейские отмечены наградами
Фото: пресс-служба УМВД по ЯНАО — https://89.мвд.рф/news/item/72763264
