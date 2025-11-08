В ЯНАО прошло награждение полицейских за заслуги и подвиги Фото: Илья Московец © URA.RU

Накануне Дня сотрудников органов внутренних дел в ЯНАО наградили наиболее отличившихся сотрудников. За 2024-2025 годы полицейские спасли несколько жизней. О наиболее выдающихся случаях — в материале URA.RU.

Больше суток в болоте: подвиг майора Шульженко и прапорщика Азарова

Летом 2025 года надымчанин Сергей вышел на улицу и исчез. Его жена забила тревогу к вечеру и обратилась за помощью в ОМВД «Надымский». Сотрудники полиции немедленно организовали поиски, ведь по сведениям супруги пропавшего, тот страдал растройствами памяти.

Ближайшие улицы обследовали, но мужчину так и не нашли. На следующий день круг поисков расширили. Участковый майор полиции Александр Шульженко обнаружил потерявшегося в лесу на выезде из Надыма. Тот находился в болоте и самостоятельно выбраться не мог. Полицейский протянул руку пострадавшему и перетянул его на твердую поверхность. Спустя некоторое время к месту происшествия подошел полицейский-кинолог прапорщик полиции Виталий Азаров. Полицейские вынесли Сергея из болотистой местности и передали его медикам.

Как позднее рассказывал Сергей, он действительно не помнил, как оказался в болоте. Было очень холодно и его ветровка покрылась инеем.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев отметил героев наградами. Шульженко и Азарову вручены медали «За смелость во имя спасения».

Пенсионерка в огне: подвиг майора Соловьева и прапорщика Бута

Майор Соловьев и прапорщик Бут Фото: Пресс-служба УМВД по ЯНАО - https://мвд.рф/news/item/60866799/

В селе Толька Красноселькупского района 31 января произошел пожар. Около 23:00 в дежурную часть ОМВД России «Красноселькупское» поступило уведомление о возгорании двухквартирного дома, построенного из дерева.

На место инцидента оперативно прибыл участковый уполномоченный полиции, майор полиции Виталий Соловьев. Проанализировав обстановку, сотрудник правоохранительных органов сразу же приступил к спасению хозяйки одной из квартир, которая не имела возможности покинуть помещение самостоятельно. Вскоре к нему присоединился помощник участкового, прапорщик полиции Владислав Бут. Полицейские разбили окно и эвакуировали 55-летнюю женщину.

Вскоре на место прибыли экстренные службы, которые ликвидировали возгорание. Благодаря профессиональным и скоординированным действиям сотрудников полиции и экстренных служб трагедию удалось предотвратить.

Спасение семи человек: подвиг старшего прапорщика Степкина и старшего сержанта Дерка

Пожар в Пангодах в 2024 году Фото: Пресс-служба УМВД по ЯНАО - https://89.мвд.рф/news/item/53437153

В ночь на 29 июля 2024 года, примерно в 03:20, инспекторы ДПС из поселка Пангоды — старший прапорщик полиции Виталий Степкин и старший сержант полиции Сергей Дерка во время выполнения служебных обязанностей обнаружили возгорание жилого дома, расположенного на улице Звездной.

Инспекторы оперативно проинформировали дежурную часть полиции и сразу же прибыли на место происшествия. Осознав серьезность ситуации, сотрудники ДПС приступили к эвакуации жильцов. Из горящего и заполненного дымом дома были выведены семь человек, среди которых трое несовершеннолетних и четверо взрослых.

После того как все жильцы были в безопасности, сотрудники Госавтоинспекции остались на месте происшествия, чтобы охранять его и обеспечить беспрепятственный проезд для экстренных служб, занимающихся тушением пожара.

Слаженность действий, решительность и отвага инспекторов ДПС позволили избежать трагических последствий и спасти человеческие жизни. За мужество и профессионализм сотрудники ГАИ представлены к ведомственным наградам.

Награждение полицейских накануне праздника

В Ямало-Ненецком автономном округе прошла торжественная церемония награждения сотрудников органов внутренних дел. В мероприятии приняли участие начальник УМВД России по ЯНАО генерал-майор полиции Сергей Костенко, замы губернатора ЯНАО, представители политических партий.

Сотрудников наградили за высокие профессиональные достижения и безупречное выполнение служебных обязанностей. Им вручили ведомственные награды — медали, благодарности и почетные грамоты. Также некоторым полицейским были присвоены новые специальные звания.