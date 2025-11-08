На Ямал надвигаются морозы до -40 градусов
Неделя на Ямале начнется с сильных морозов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На территории Ямала в ночь на 10 и 11 ноября столбики термометров опустятся до -38 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В ЯНАО ночью 10 ноября ожидается температура воздуха -26, -31 градус, при прояснении до -33, -38 градусов. Днем ожидается потепление до -18, -23, местами до -25, -30 градусов», сообщается на сайте управления.
В ночь на 11 ноября столбики термометров в округе упадут до -22, -27, при прояснении — до -32, -37 градусов. И в понедельник, и во вторник местами по округу ожидается небольшой снег, вете 3-12 м/с. 10 ноября прогнозируется изморозь, а ночью и утром — туман.
