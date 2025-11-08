На Ямал надвигаются морозы до -40 градусов

Неделя на Ямале начнется с сильных морозов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории Ямала в ночь на 10 и 11 ноября столбики термометров опустятся до -38 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В ЯНАО ночью 10 ноября ожидается температура воздуха -26, -31 градус, при прояснении до -33, -38 градусов. Днем ожидается потепление до -18, -23, местами до -25, -30 градусов», сообщается на сайте управления.