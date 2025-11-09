Жога отметил, что усилия волонтеров меняют подход к поддержке военнослужащих Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) 8 ноября 2025 года прошел форум «Патриоты Урала» для поддержки участников СВО и патриотического воспитания молодежи. Участвовали волонтеры со всего Уральского федерального округа и гости из федерального центра. Были представлены последние разработки оборонно-промышленного комплекса региона.

На форуме продемонстрировали мощь уральского ВПК: более десяти моделей современных дронов и систем РЭБ, включая беспилотники «Упырь» и «Упырь-К» от «Уралдронзавода». В выставке участвовали 13 производителей военной техники. О том, как прошел форум для поддержки бойцов СВО — в фоторепортаже URA.RU.

Полпред президента в Уральском округе Артем Жога подчеркнул важность волонтерского движения, отметив, что их усилия меняют подход к поддержке военнослужащих, называя их работу фронтом в тылу. На форуме выступили герои России Максим Шолохов и Владислав Головин, а также Юлия Белехова из Комитета семей воинов Отечества.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил о проведении следующего форума «Патриоты Урала» в марте 2026 года в Югре. Это станет важным шагом в консолидации волонтерских организаций региона.