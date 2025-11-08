Народный артист России выступил в ЯНАО с программой песен Высоцкого. Видео
Певцов исполнил песни, передавая заложенную в них гамму эмоций
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
В Ноябрьске (ЯНАО) народный артист России Дмитрий Певцов дал концерт в рамках проекта «Ямальские встречи». Известный актер представил программу песен Владимира Высоцкого на сцене центра досуга «Нефтяник». Об этом сообщила администрация города в telegram-канале.
«В Ноябрьске — настоящий подарок для ценителей поэзии и музыки! На сцене центра досуга „Нефтяник“ выступает народный артист России Дмитрий Певцов с программой песен гениального Владимира Высоцкого», — пишет пресс-служба.
Как отмечает администрация, это не просто концерт, а «диалог эпох», где бессмертные строки Высоцкого обретают новое звучание. Певцов исполнил композиции, глубоко передавая заложенную в них гамму эмоций.
Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме 10 ноября жители смогут услышать песни коренных народов Севера в исполнении этно-ансамбля «Минлей». Концерт пройдет в Детской школе искусств №2.
