Под Чебаркулем фура повисла на отбойнике и перекрыла трассу М-5. Видео
Из-за ДТП с фурой движение в сторону Челябинска временно перекрыто
Фото: URA.RU © URA.RU
Под Чебаркулем в результате ДТП фура повисла на отбойнике и перекрыла трассу М-5 в сторону Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
«Сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь водителю фуры, который вылетел в кювет на 1798 километре автодороги М-5 „Урал“. Движение в сторону Челябинска перекрыто, а в сторону Москвы свободно через развязку в сторону Чебаркуля», — отмечает пресс-служба ведомства.
Обошлось без жертв, а автолюбителей просят учитывать данную информацию. Сейчас происходит эвакуация попавшей в ДТП фуры. Ранее ГАИ области призывало водителей соблюдать скоростной режим из-за выпавшего снега.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!