Из-за ДТП с фурой движение в сторону Челябинска временно перекрыто Фото: URA.RU © URA.RU

Под Чебаркулем в результате ДТП фура повисла на отбойнике и перекрыла трассу М-5 в сторону Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

«Сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь водителю фуры, который вылетел в кювет на 1798 километре автодороги М-5 „Урал“. Движение в сторону Челябинска перекрыто, а в сторону Москвы свободно через развязку в сторону Чебаркуля», — отмечает пресс-служба ведомства.

Обошлось без жертв, а автолюбителей просят учитывать данную информацию. Сейчас происходит эвакуация попавшей в ДТП фуры. Ранее ГАИ области призывало водителей соблюдать скоростной режим из-за выпавшего снега.