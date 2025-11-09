Логотип РИА URA.RU
Под Чебаркулем фура повисла на отбойнике и перекрыла трассу М-5. Видео

09 ноября 2025 в 17:23
Из-за ДТП с фурой движение в сторону Челябинска временно перекрыто

Фото: URA.RU

Под Чебаркулем в результате ДТП фура повисла на отбойнике и перекрыла трассу М-5 в сторону Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. 

«Сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь водителю фуры, который вылетел в кювет на 1798 километре автодороги М-5 „Урал“. Движение в сторону Челябинска перекрыто, а в сторону Москвы свободно через развязку в сторону Чебаркуля», — отмечает пресс-служба ведомства. 

Обошлось без жертв, а автолюбителей просят учитывать данную информацию. Сейчас происходит эвакуация попавшей в ДТП фуры. Ранее ГАИ области призывало водителей соблюдать скоростной режим из-за выпавшего снега. 

