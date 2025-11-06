«Первый случай в области»: молодого свердловского медика судят по новой статье

Расследованием занимались силовики из Каменска-Уральского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Каменске-Уральском (Свердловская область) под суд попал 20-летний сотрудник медучреждения, которого обвиняют в умышленном поиске экстремистских материалов в Сети (ст. 13.53 КоАП РФ). Возможно, мужчина стал первым фигурантом по такой статье (вступила в силу 1 сентября) в Свердловской области, сказал URA.RU его защитник Сергей Барсуков.

По словам Барсукова, его подзащитный вину не признает. Он уверяет, что парень случайно наткнулся на сведения, которые, по мнению оперативников, подпадают под формулировку «экстремистских материалов». «Парень по виду добрый, любознательный. Намеренно он ничего запрещенного и экстремистского не искал. Более того, этот юноша активно участвовал в патриотических мероприятиях, проводимых учебным заведением, в котором он ранее учился» — пояснил Сергей Барсуков.

В суде уже прошло одно заседание, в котором юрист заявил ходатайство о вызове на допрос сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело. «Сегодня на втором судебном заседании я обратил внимание суда на то, что поступивший материал является „сырым“, отсутствуют доказательства вины моего подзащитного в совершении данного административного правонарушения. И суд с моими доводами согласился, возвратив дело назад правоохранителям с целью устранения недостатков. Будут ли устранены эти недостатки — я сомневаюсь, поскольку мой подзащитный не виновен!» — подытожил Барсуков. Комментариев от свердловских силовых структур по теме нет.

