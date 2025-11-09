Логотип РИА URA.RU
Общество

Челябинская полиция ночью вылавливала подростков

09 ноября 2025 в 19:00
Проверка подростков прошла ночью в Ленинском районе

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Челябинске сотрудники полиции провели ночной рейд по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области.

«Дети младше 16 лет не могут находиться одни на улице с 22:00 до 6:00, а подростки от 16 до 18 лет — с 23:00 до 6:00. Главной задачей рейда являлся контроль за соблюдением регионального закона, запрещающего несовершеннолетним находиться в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей», — уточнили в полиции.

Мероприятие направлено на предупреждение беспризорности, а также на пресечение преступлений среди подростков. Полицейские уделили особое внимание местам, где часто собираются подростки.

