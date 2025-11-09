Челябинская полиция ночью вылавливала подростков
Проверка подростков прошла ночью в Ленинском районе
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Челябинске сотрудники полиции провели ночной рейд по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области.
«Дети младше 16 лет не могут находиться одни на улице с 22:00 до 6:00, а подростки от 16 до 18 лет — с 23:00 до 6:00. Главной задачей рейда являлся контроль за соблюдением регионального закона, запрещающего несовершеннолетним находиться в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей», — уточнили в полиции.
Мероприятие направлено на предупреждение беспризорности, а также на пресечение преступлений среди подростков. Полицейские уделили особое внимание местам, где часто собираются подростки.
