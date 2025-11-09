Элитный поселок «Терема» под Челябинском замерзает без света
Свет в коттеджном поселке отключили вчера вечером
Фото: Илья Московец © URA.RU
В элитном коттеджном поселке под Челябинском «Терема» в Сосновском районе жители больше суток сидят без электричества. Их дома, получающие тепло от котлов, начинают замерзать.
«Свет в „Теремах“ отключили еще вчера вечером. Температура в домах снижается и продолжает падать. Люди начали мерзнуть», — приводит жалобы жителей сайт 74.ру.
Также в поселке сталкиваются с дополнительными трудностями: у владельцев газовых котлов отопления пропала вода. Администрация Сосновского района заявила, что выясняет подробности коммунального ЧП.
