Элитный поселок «Терема» под Челябинском замерзает без света

09 ноября 2025 в 19:29
Свет в коттеджном поселке отключили вчера вечером

Фото: Илья Московец © URA.RU

В элитном коттеджном поселке под Челябинском «Терема» в Сосновском районе жители больше суток сидят без электричества. Их дома, получающие тепло от котлов, начинают замерзать. 

«Свет в „Теремах“ отключили еще вчера вечером. Температура в домах снижается и продолжает падать. Люди начали мерзнуть», — приводит жалобы жителей сайт 74.ру.

Также в поселке сталкиваются с дополнительными трудностями: у владельцев газовых котлов отопления пропала вода. Администрация Сосновского района заявила, что выясняет подробности коммунального ЧП.

Комментарии (1)
