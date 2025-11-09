Элитный поселок «Терема» под Челябинском замерзает без света

Свет в коттеджном поселке отключили вчера вечером Фото: Илья Московец © URA.RU

В элитном коттеджном поселке под Челябинском «Терема» в Сосновском районе жители больше суток сидят без электричества. Их дома, получающие тепло от котлов, начинают замерзать.

«Свет в „Теремах“ отключили еще вчера вечером. Температура в домах снижается и продолжает падать. Люди начали мерзнуть», — приводит жалобы жителей сайт 74.ру.