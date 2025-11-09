Дом культуры полностью обновили в Курганской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Восход Мишкинского округа Курганской области открыли после масштабного ремонта здание ДК. На его модернизацию направляли 13 миллионов рублей. Об этом рассказали представители регионального управления культуры.

«По федеральному проекту „Культура малой Родины“ для Восходовского ДК приобрели современное звуковое и проекционное оборудование. В ходе ремонта заменили кровлю и фасад здания, установили новые окна и светильники. Теперь сельчане смогут наслаждаться качественными концертами, театральными постановками», — сообщается в паблике управления культуры в соцсети «ВКонтакте».

Ранее компания «Националь-строй» взялась за ремонт ДК в селе Менщиково недалеко от Кургана. Глава Кетовского округа Олег Язовских рассказал на своей странице во «ВКонтакте», что обновленный ДК позволит жителям села Менщиково комфортно проводить свой досуг и с удовольствием посещать мероприятия по интересам.

