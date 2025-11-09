Дед Мороз прибудет в Челябинск на поезде 13 декабря

В этом сезоне Дед Мороз прибудет в Челябинск на фирменном поезде 13 декабря. Это следует из расписания маршрута, опубликованного на сайте «Поезд Деда Мороза».

Путешествие поезда продлится до 11 января 2026 года и завершится в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. За это время состав преодолеет более 20 тысяч километров и остановится в 70 городах, где будут проведены новогодние мероприятия. Маршрут поезда охватит Дальний Восток, Сибирь, Урал, Русский Север и европейскую часть России.