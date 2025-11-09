Дед Мороз прибудет в Челябинск на поезде 13 декабря
Поезд Деда Мороза традиционно приезжает в Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В этом сезоне Дед Мороз прибудет в Челябинск на фирменном поезде 13 декабря. Это следует из расписания маршрута, опубликованного на сайте «Поезд Деда Мороза».
«Большое юбилейное пятое путешествие Дедушки Мороза на сказочном поезде стартует 19 ноября во Владивостоке. 13-го декабря волшебный поезд прибудет в Челябинск», — говорится на сайте организаторов проекта.
Путешествие поезда продлится до 11 января 2026 года и завершится в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. За это время состав преодолеет более 20 тысяч километров и остановится в 70 городах, где будут проведены новогодние мероприятия. Маршрут поезда охватит Дальний Восток, Сибирь, Урал, Русский Север и европейскую часть России.
