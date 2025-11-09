Спортсменка из Пермского края выиграла Чемпионат мира по самбо

Спортсменка из Соликамска выиграла на Чемпионате мира по самбо Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Спортсменка Валерия Тепышева из Соликамска (Пермский край) стала победительницей Чемпионата мира по боевому самбо. В финальном поединке спортсменка одержала победу над Луисаиной Кампос из Венесуэлы. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Наша землячка Валерия Тепышева из Соликамска выиграла на Чемпионате мира по самбо. Турнир прошел сегодня в Бишкеке. И в финале показала высокий уровень мастерства в битве против соперницы из Венесуэлы. Благодарим краевую Федерацию самбо за поддержку наших спортсменов. Гордимся Валерией и желаем больших побед!» — отметил Махонин в своем telegram-канале.