Ресторанный проект сына бывшего мэра Перми сменил владельца

Сын экс-мэра Перми Егор Демкин полностью вышел из ресторанного бизнеса, продав свою долю в ООО «Гастро 25» из-за разногласий с партнером. Изменения состава учредителей отражены в сервисе «СПАРК-Интерфакс».

«Сын бывшего мэра Перми Алексея Демкина Егор Демкин полностью вышел из ресторанного бизнеса, продав свою долю в ООО „Гастро 25“. Данные в ЕГРЮЛ внесены 7 ноября 2025 года. 51% доли предприятия, принадлежавшие Демкину-младшему, теперь находятся на балансе общества. Оставшиеся 49% сохранил его компаньон Дмитрий Литвин, который в августе также сменил Демкина на посту генерального директора компании», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс».

Как сообщил источник издания, близкий к сыну экс-мэра, причиной выхода из бизнеса стали разногласия между партнерами. ООО «Гастро 25» создано в 2024 году для открытия ресторана здорового питания с живой музыкой в историческом здании на улице Сибирской, 25. Инвестиции в проект оценивались в 25 млн рублей, однако ранее сообщалось о возникших сложностях с согласованием реконструкции памятника архитектуры.

В ноябре 2024 года старший сын бывшего мэра Илья Демкин, после возвращения в Пермь и Бали заявил о намерении остаться жить в краевой столице. По данным источника URA.RU в политэлитах, он уже подыскал себе работу — в сфере, связанной с искусственным интеллектом.