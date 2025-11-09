Врач пермской больницы осудила рожениц за «размножение за деньги»
Врач угодила в скандал после неосторожного высказывания
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Перми медик городской клинической больницы имени М.А. Тверье оказалась в центре скандала из-за высказывания в адрес рожениц. В опубликованном местным пабликом видео врач в ходе беседы о необходимости обследования мочеполовой системы заявила роженицам, что те «размножаются за деньги». С медиком провели воспитательную беседу, сообщают СМИ.
«Беременность — провокационный фактор на здоровье женщины. Если что-то такое вылезло, значит надо этим сейчас заниматься. Рентген сделайте почек, а потом идите к урологам и обследуйте мочевыводящую систему. Кто вас знает. Может, вам захочется еще раз размножиться. Что „нет“? За деньги-то вы сейчас вон как размножаетесь», — видео беседы размещено в паблике «Индустриальный район» во «ВКонтакте». Его записала одна из очевидиц разговора.
После этого пациентка заметила, что не получает никакие пособия. Медик похвалила ее и называла «отрадным», что есть еще такие женщины.
В министерстве здравоохранения Пермского края подтвердили факт инцидента и сообщили, что с врачом провели беседу о важности этичного и корректного общения с пациентами, передает rifey.ru.
Инцидент с врачом в Перми произошел на фоне реализации в регионе программы лечения бесплодия методом ЭКО в рамках ОМС. С января по ноябрь 2025 года в Пермском крае провели более 1300 процедур, в результате которых родились 324 ребенка. Программа является частью нацпроекта «Охрана материнства и детства», на реализацию которого в 2025 году направят около 1 млрд рублей.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!