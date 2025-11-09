Врач пермской больницы осудила рожениц за «размножение за деньги»

Врач угодила в скандал после неосторожного высказывания Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Перми медик городской клинической больницы имени М.А. Тверье оказалась в центре скандала из-за высказывания в адрес рожениц. В опубликованном местным пабликом видео врач в ходе беседы о необходимости обследования мочеполовой системы заявила роженицам, что те «размножаются за деньги». С медиком провели воспитательную беседу, сообщают СМИ.

«Беременность — провокационный фактор на здоровье женщины. Если что-то такое вылезло, значит надо этим сейчас заниматься. Рентген сделайте почек, а потом идите к урологам и обследуйте мочевыводящую систему. Кто вас знает. Может, вам захочется еще раз размножиться. Что „нет“? За деньги-то вы сейчас вон как размножаетесь», — видео беседы размещено в паблике «Индустриальный район» во «ВКонтакте». Его записала одна из очевидиц разговора.

После этого пациентка заметила, что не получает никакие пособия. Медик похвалила ее и называла «отрадным», что есть еще такие женщины.

В министерстве здравоохранения Пермского края подтвердили факт инцидента и сообщили, что с врачом провели беседу о важности этичного и корректного общения с пациентами, передает rifey.ru.