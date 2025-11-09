В канун Нового года пермяков ждет встреча с Дедом Морозом в специальном поезде

Поезд Деда Мороза прибудет в Пермь 25 декабря Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Поезд Деда Мороза прибудет в Пермь 25 декабря в рамках новогоднего турне по 70 городам России, которое стартует 19 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

«Поезд Деда Мороза начнет масштабное новогоднее турне по России 19 ноября 2025 года, посетив за два месяца 70 городов страны. В Пермь праздничный состав прибудет 25 декабря», — говорится на официальном сайте Поезд Деда Мороза.

В этом году поезд преодолеет более 20 тысяч километров, а в большинстве городов его будет тянуть легендарный паровоз П-36 — самый надежный и мощный пассажирский паровоз России. В составе передвижной резиденции главного волшебника страны — вагон-приемная, «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагон-сцена и кукольный театр, лавка с северными сувенирами, буфет и ресторан, а также спальные вагоны для команды.

