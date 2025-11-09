Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Интересное

В канун Нового года пермяков ждет встреча с Дедом Морозом в специальном поезде

Дед Мороз приедет в Пермь 25 декабря в своем праздничном поезде
09 ноября 2025 в 19:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Поезд Деда Мороза прибудет в Пермь 25 декабря

Поезд Деда Мороза прибудет в Пермь 25 декабря

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Поезд Деда Мороза прибудет в Пермь 25 декабря в рамках новогоднего турне по 70 городам России, которое стартует 19 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

«Поезд Деда Мороза начнет масштабное новогоднее турне по России 19 ноября 2025 года, посетив за два месяца 70 городов страны. В Пермь праздничный состав прибудет 25 декабря», — говорится на официальном сайте Поезд Деда Мороза.

В этом году поезд преодолеет более 20 тысяч километров, а в большинстве городов его будет тянуть легендарный паровоз П-36 — самый надежный и мощный пассажирский паровоз России. В составе передвижной резиденции главного волшебника страны — вагон-приемная, «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагон-сцена и кукольный театр, лавка с северными сувенирами, буфет и ресторан, а также спальные вагоны для команды.

Продолжение после рекламы

Особый интерес представляет вагон «Снежная Королева» с ледяным царством и миром кривых зеркал, где детей будет ждать встреча с героиней сказки. Это уже пятое путешествие Деда Мороза по российским городам.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал