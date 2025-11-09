Пермяк стал миллионером в воскресном розыгрыше лотереи

Пермяк выиграл в лотерею миллион рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В списке новых российских миллионеров появился житель Пермского края. Он выиграл в лотерее «Мечталлион». Об этом сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи».

«9 ноября 14 участников воскресного розыгрыша „Мечталлион“ выиграли по одному миллиону рублей каждый. Победители представляют разные регионы страны: Москву, Камчатский, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края, Республику Башкортостан, Ленинградскую и Ростовскую области. Часть билетов была приобретена онлайн через сайт и мобильное приложение лотерейного оператора», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе лотереи.

В тираже №164 общая сумма выигрышей превысила 36 миллионов рублей, а количество выигрышных билетов составило более 210 тысяч. Уточняется, что в конце декабря в рамках акции «Второй шанс круглый год» разыграют дополнительно 100 призов по одному миллиону рублей среди всех зарегистрированных билетов.

