Жестокое избиение подростка на камеру в челябинской школе изучат в СК РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин займется делом об избиении челябинского школьника Фото: Следственный комитет РФ

В Миассе Челябинской области один из подростков избил другого. Видео инцидента появилось в соцсетях. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании этого происшествия, рассказала пресс-служба СК РФ.

«В социальных медиа распространяется видео, на котором запечатлено как 13-летний школьник, находясь на территории одного из образовательных учреждений города Миасса, применяет насилие в отношении сверстника. Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении следкома.