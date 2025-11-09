Стало известно, сколько получили застройщики Челябинска от продажи жилья

В Перми показатель достиг 33,4 миллиарда рублей с ростом на 0,9 процента. В Екатеринбурге выручка составила 109,1 миллиарда рублей, но с уменьшением на 14,7 процента.

Снижение выручки застройщиков в Челябинске на 10,7% в январе — сентябре 2025 года происходит на фоне падения цен на квартиры в новостройках: с 19 августа по 30 сентября они снизились на 30%, до 158 618 рублей за квадратный метр. При этом в четвертом квартале мэрия утвердила среднюю стоимость квадратного метра жилья для молодых семей на уровне 93 326 рублей, что на три тысячи рублей выше показателя третьего квартала.