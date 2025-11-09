СК РФ проверит опеку Челябинска после решения вернуть ребенка ненадежному отцу
Ребенок три с половиной года прожил в приемной семье, но его хотят забрать в родную
В Челябинской области проверят органы опеки, из-за которых ребенка могут вернуть биологическому отцу, хотя ранее мальчика изъяли из неблагополучной семьи и передали в приемную. О проверке сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.
«Организована проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в СК РФ. По данным ведомства, органы опеки не запустили процедуру лишения отца родительских прав, из-за чего возникла угроза того, что ребенок снова окажется с родным отцом — в неблагоприятных условиях.
О сложившейся ситуации стало известно после выхода в эфир сюжета на НТВ. В нем говорится, что три с половиной года назад челябинцы оформили опеку над мальчиком, которого оставил родной отец. Однако, согласно решению Советского районного суда Челябинска, ребенка должны вернуть в родную семью. После того как биологический отец узнал о необходимости выплачивать алименты, он выразил готовность вернуть сына из приемной семьи. По информации телеканала, судьбой ребенка на протяжении всего времени разлуки папа не интересовался, а ранее заявлял полиции, что «сын ему надоел». Мать же лишили родительских прав. Сделали это после того, как мальчик ушел из дома в одной пижаме.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверки. Также ему передадут информацию об установленных в ходе нее обстоятельствах дела.
