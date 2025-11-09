Авария произошла на дороге «Рощино - подъезд к г. Екатеринбург» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сосновском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП. Женщина за рулем «Хендэ Акцент» выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Лада Ларгус». От полученных травм водитель иномарки скончалась, сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«По предварительным данным, 9 ноября около 20:30 часов на третьем километре автодороги „Рощино — подъезд к г. Екатеринбург“ 57-летняя женщина, управляя автомобилем „Хендэ Акцент“, выехала на полосу встречного движения. Здесь она совершила столкновение с автомобилем „Лада Ларгус“ под управлением 53-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля „Хендэ Акцент“ от полученных травм скончалась на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

На участке, где произошла авария, обгон разрешен. Что заставило женщину выехать на встречную полосу, установить пока не удалось. Сейчас на месте ДТП продолжают работать правоохранительные органы. Они проводят необходимые процедуры и выясняют причины, которые привели к аварии.

Продолжение после рекламы