В Челябинской области женщина-водитель погибла в ДТП, выехав на встречку. Видео
Авария произошла на дороге «Рощино - подъезд к г. Екатеринбург»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Сосновском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП. Женщина за рулем «Хендэ Акцент» выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Лада Ларгус». От полученных травм водитель иномарки скончалась, сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«По предварительным данным, 9 ноября около 20:30 часов на третьем километре автодороги „Рощино — подъезд к г. Екатеринбург“ 57-летняя женщина, управляя автомобилем „Хендэ Акцент“, выехала на полосу встречного движения. Здесь она совершила столкновение с автомобилем „Лада Ларгус“ под управлением 53-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля „Хендэ Акцент“ от полученных травм скончалась на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.
На участке, где произошла авария, обгон разрешен. Что заставило женщину выехать на встречную полосу, установить пока не удалось. Сейчас на месте ДТП продолжают работать правоохранительные органы. Они проводят необходимые процедуры и выясняют причины, которые привели к аварии.
Это не первое смертельное ДТП в Челябинской области за последнее время. Ранее в Красноармейском районе произошла авария с участием Lada Granta, Mitsubishi Lancer и самосвала: женщина-водитель Lada Granta не уступила дорогу, в результате чего Mitsubishi Lancer столкнулся с грузовиком. В той аварии погибли водитель Mitsubishi и двое маленьких пассажиров.
