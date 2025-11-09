Бастрыкин заинтересовался делом об обрушении потолка в доме в Соликамске

Бастрыкин ждет доклад по делу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту обрушения потолка в многоквартирном доме в Соликамске (Пермский край). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В Соликамске в одной из квартир произошло обрушение потолка. В ряде публикаций высказывается мнение о необходимости признания дома аварийным. Органами СК расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава ведомства поручил и.о. руководителя регионального СУ СКР Сафонову В.А. предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах», — сообщает telegram-канал ведомства.