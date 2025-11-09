Аэропорт Калуги приостановил работу
10 ноября 2025 в 03:21
В аэропорту Калуги временно огранили полеты самолетов
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Аэропорт Калуги временно приостановил выполнение авиасообщений. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.», — объяснил представитель ведомства Артем Кореняко.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
