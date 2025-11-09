В Госдуме готовят законопроект об индексации зарплат раз в год

Работодателей могут обязать индексировать зарплаты не реже одного раза в год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Госдума готовят законопроект, обязывающий работодателей индексировать зарплаты не реже одного раза в год и в размерах не ниже уровня инфляции за предыдущий год. Автором инициативы выступает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом сообщается в документе.

«Дополнить статью 134 Трудового кодекса Российской Федерации… после слов „локальными нормативными актами“ словами „не реже одного раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год“, — указано в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении РИА Новости. В ней отмечается, что в настоящее время статья 134 ТК РФ предусматривает обязанность всех работодателей в коммерческой сфере деятельности проводить индексацию заработной платы в целях сохранения ее покупательной способности, однако срок и периодичность индексации законодательно не установлены.

По мнению Ярослава Нилова, введение такой нормы обеспечит более четкий и предсказуемый механизм защиты трудовых прав работников, стабильность и прозрачность трудовых отношений. Это также исключит произвольность сроков и частоты индексации зарплаты.

