Над Крымом сбили десять украинских БПЛА

Силы ПВО за три часа уничтожили над Крымом десять украинских дронов Фото: Роман Наумов © URA.RU

В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени над территорией Республики Крым были уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

По данным Минобороны РФ, беспилотные аппараты были ликвидированы дежурными средствами ПВО. «В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — заявили в ведомстве.