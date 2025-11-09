В Новороссийске заявили об угрозе применения безэкипажных катеров
В Новороссийске объявлена угроза применения БЭК
В Новороссийске существует угроза использования безэкипажных катеров. С таким заявлением выступил глава региона Андрей Кравченко.
«️Внимание! Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК)», — написал он в telegram-канале. Власти рекомендуют сохранять спокойствие и временно воздержаться от пребывания в прибрежной полосе.
