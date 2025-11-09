Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Новороссийске заявили об угрозе применения безэкипажных катеров

10 ноября 2025 в 03:47
В Новороссийске объявлена угроза применения БЭК

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Новороссийске существует угроза использования безэкипажных катеров. С таким заявлением выступил глава региона Андрей Кравченко.

«️Внимание! Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК)», — написал он в  telegram-канале. Власти рекомендуют сохранять спокойствие и временно воздержаться от пребывания в прибрежной полосе.

Ранее в аэропорту Калуги был введен план «Ковер». Ограничения направлены для обеспечения безопасности полетов

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

