В Киеве во время интервью Зеленского отключилось электричество
Причина, по которой во время интервью с Зеленским неожиданно погас свет, неизвестна
Фото: Официальный сайт президента Украины
Во время интервью президента Украины Владимира Зеленского журналисту британского издания Guardian внезапно отключилось электричество. Инцидент произошел Мариинском дворце в Киеве, расположенном напротив администрации президента.
«Во время разговора дважды отключался свет», — пишет Guardian. Издание не уточняет, была ли это запланированная акция, направленная на демонстрацию того, что Зеленский сталкивается с отключением света вместе с рядовыми украинцами.
После того как во дворце включился резервный генератор, подача электроэнергии восстановилась. Интервью продолжилось.
Отключение электричества во время интервью Владимира Зеленского — очередной эпизод в контексте проблем с энергоснабжением на Украине, которые начались 10 октября. Оппозиционные силы страны намерены обвинить президента в создании угрозы безопасности государства из-за ситуации в энергетической сфере, утверждая, что он должен был заранее принять меры для предотвращения длительных отключений электроэнергии.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.