В Киеве во время интервью Зеленского отключилось электричество

Причина, по которой во время интервью с Зеленским неожиданно погас свет, неизвестна Фото: Официальный сайт президента Украины

Во время интервью президента Украины Владимира Зеленского журналисту британского издания Guardian внезапно отключилось электричество. Инцидент произошел Мариинском дворце в Киеве, расположенном напротив администрации президента.

«Во время разговора дважды отключался свет», — пишет Guardian. Издание не уточняет, была ли это запланированная акция, направленная на демонстрацию того, что Зеленский сталкивается с отключением света вместе с рядовыми украинцами.

После того как во дворце включился резервный генератор, подача электроэнергии восстановилась. Интервью продолжилось.

