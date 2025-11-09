Шоу «Аватар» 9 ноября: кто вылетел из проекта в первом выпуске

Клава Кока стала одним из членов жюри в этом сезоне Фото: Илья Московец © URA.RU

9 ноября на НТВ стартовал четвертый сезон шоу «Аватар». В этот раз перед зрителями появятся 12 артистов, скрывающихся за фантастическими 3D-персонажами. Это будут герои русских сказок и мировой мифологии. О том, как прошел первый выпуск шоу «Аватар» — в материале URA.RU.

Двенадцать новых героев: от Золотой рыбки до Посейдона

В четвертом сезоне шоу «Аватар» появятся персонажи русских сказок и мировой мифологии. Среди участников шоу — Золотая рыбка, Аврора, Берендей, Хозяйка Медной горы, Берегиня, Илья Муромец, Купидон, Финист — Ясный Сокол, Афродита, Посейдон, Чудо-Юдо и Кикимора. Подобного многообразия образов ранее не было ни в одном из сезонов программы. Кроме того, в этом сезоне будет много женских образов: шесть героинь против шести героев.

Кто вошел в жюри шоу «Аватар»

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев оказались членами жюри Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В этот раз оценивать цифровых героев и их таланты будет уже знакомая зрителям команда экспертов. В состав жюри вновь войдут певец Сергей Лазарев, певец Марк Тишман, шоумен Тимур Батрутдинов и телеведущая Лера Кудрявцева. Также к жюри присоединится певица Клава Кока. Вести шоу будет Вячеслав Макаров.

Правила шоу «Аватар»

В каждом выпуске участники делятся на три группы. После выступлений по одному участнику из каждой группы отправляют в номинанты. Члены жюри смогут использовать три попытки угадать, кто скрывается за аватаром. Если имя одного из участников они угадали, то два других номинанта проходят в следующее шоу. Покинуть проект в каждом выпуске может только один герой.

Как выступили участники шоу «Аватар»

Вячеслав Макаров - ведущий шоу «Аватар» Фото: РИА Новости / Пресс-служба телеканала НТВ

Берендей — «Соловьиная роща»

Берендей — это колдун-оборотень, оборачивающийся бурым медведем. Этот герой спел песню Льва Лещенко «Соловьиная роща». После его выступления судьи заявили, что за маской скрывается молодой певец с доброй душой.

Клава Кока и Лера Кудрявцева предположили, что перед ними певец Niletto. Сергей Лазарев, напротив, предположил, что персонажем управляет непрофессиональный певец, актер или спортсмен, например, Артем Дзюба.

Афродита — «Bad Romance»

Древнегреческая богиня любви Афродита исполнила песню Леди Гаги «Bad Romance». Сергей Лазарев назвал Афродиту пацанкой, предположив, что в жизни она менее женственная, чем на сцене. В связи с этим появилось предположение, что это Юлия Савичева или Моя Мишель. Марк Тишман заявил, что Афродита общается как фрик, а поет, как певица с низким, глубоким тембром. Так родилась идея, что перед жюри выступила Настасья Самбурская.

Илья Муромец — «HAFANANA»

Жюри удивилось выбору этой песни, отметив, что брутальная внешность Ильи Муромца не соответствует песне. Марк Тишман заявил, что по такому исполнению сложно определить исполнителя. Тимур Батрутдинов предположил, что это молодой исполнитель, который специально «играет взрослого». Клава Кока предположила, что это могут быть Владимир Пресняков или Александр Ревва. Лера заявила, что видит в этом образе Антона Зацепина.

Аврора — «Беги по небу»

Богиня утренней зари Аврора исполнила песню Максима Фадеева «Беги по небу». Сергею Лазареву показалось, что на сцене певица MIRAVI. Клава Кока заявила, что слышит Надежду Ангарскую. Также судьи предположили, что перед ними выступила Татьяна Буланова. Аврора напомнила им эту певицу глазами и мимикой.

Чудо-Юдо — «Красавчик»

Этот персонаж исполнил песню Валерия Сюткина «Красавчик». Судьи предположили, что за этим аватаром могут скрываться Аркадий Укупник, Александр Буйнов, Валерий Сюткин или Сергей Мазаев. Тимур Батрутдинов заявил, что это может быть Давид Манукян.

Берегиня — «Я у твоих ног»

Богиня Берегиня внешне напомнила членам жюри телеведущую Розу Сябитову, которая поет голосом певицы Ирины Салтыковой. Также были предположения, что на сцене находится глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, Екатерина Гордон, Наталья Ионова или Эвелина Бледанс.

Финист-Ясный Сокол — «Покинула чат»

Финист-Ясный Сокол спел хит Клавы Коки «Покинула чат» в народном стиле. Лера Кудрявцева предположила, что этот герой мимикой напоминает певца Прохора Шаляпина. Исполнение песни в народном стиле тоже натолкнуло членов жюри на эту версию.

Кикимора — «Bad Guy»

Кикимора спела песню Билли Айлиш «Bad Guy». Члены жюри предположили, что перед ними юная исполнительница, например Betsy (Sigma Boy) или дочь Натальи Ионовой. Кроме того, мимикой и поведением на сцене аватар напомнил судьям певицу Маргариту Овсянникову.

Купидон — «Выпьем за любовь»

Бог любви Купидон спел песню Игоря Николаева «Выпьем за любовь». Кудрявцева и Тишман предположили, что за аватаром прячется Сергей Челобанов. Тимур Батрутдинов заявил, что это может быть Иван Абрамов. Сергей Лазарев сказал, что в этом образе может скрываться женщина.

Хозяйка Медной горы — «Titanium»

Хозяйка Медной горы исполнила песню Давида Гетты «Titanium». Сергей Лазарев отметил манящий и завлекающий тембр певицы. Лера Кудрявцева предположила, что это может быть Юлия Паршута. Марк Тишман подтвердил, что Паршута может показать такой шикарный вокал, но он не поддержал мнение Леры. Также были предположения, что в этом аватаре спряталась Настасья Самбурская.

Посейдон — «Верни мне музыку»

Бог морской стихии Посейдон спел песню Муслима Магомаева «Верни мне музыку». Сергей Лазарев заявил, что под этим аватаром скрывается комик Гарик Мартиросян. Остальные члены жюри не согласились с ним. Они предположили, что это может быть Алексей Воробьев.

Золотая рыбка — «Ain't nobody (Loves me better)»

Энергичное выступление Золотой рыбки поразило всех членов жюри, которые соскочили со своих мест с криками «Браво». По их словам, за этим аватаром скрывается Корнелия Манго или кто-нибудь из участниц группы «Ленинград».

