Стремление Киева вступить в НАТО является угрозой для РФ, говорится в материале TAC Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Условия России по завершению конфликта на Украине обоснованны, считает обозреватель Тед Снайдер в статье для The American Conservative. По его мнению, они связаны с выполнением Западом обещаний по Донбассу и обеспечению безопасности.

«Москва считает военную и культурную атаку на Донбасс попыткой лишить русское население Украины будущего, а стремление НАТО включить в свой состав Киев — угрозой самому существованию России. Это отнюдь не „максимализм“, а элементарное требование, чтобы Запад выполнил данные ранее обещания», — отметил обозреватель. Он подчеркнул, что Запад нарушил обещания по соблюдению Минских соглашений и нерасширению НАТО до границ Украины и России, что в итоге привело к началу специальной военной операции.

Также Снайдер указал на непоследовательную и бескомпромиссную позицию украинской стороны в вопросе урегулирования конфликта. По его словам, президент Зеленский отказывается выводить ВСУ с каких-либо территорий и при этом регулярно требует прекращения огня по линии фронта, называя это условием для дальнейших мирных переговоров.

