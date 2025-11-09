Логотип РИА URA.RU
Общество

Певицу Монеточку* экстренно госпитализировали во время концерта в Риге

10 ноября 2025 в 01:33
По словам очевидцев, певица начала задыхаться во время выступления

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову)* экстренно госпитализировали во время концерта в Риге. У артистки началась сильная аллергическая реакция и отек Квинке.

«К залу подъехала скорая. После часа ожидания вышли музыканты группы и сообщили, что продолжения не будет», — сообщает telegram-канал Shot.

В больнице певице оказали помощь и сделали уколы. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии.

Продолжение после рекламы

Ранее суд решил заочно заключить артистку под стражу. За год она дважды была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

*Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов

