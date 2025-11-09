Певицу Монеточку* экстренно госпитализировали во время концерта в Риге
По словам очевидцев, певица начала задыхаться во время выступления
Певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову)* экстренно госпитализировали во время концерта в Риге. У артистки началась сильная аллергическая реакция и отек Квинке.
«К залу подъехала скорая. После часа ожидания вышли музыканты группы и сообщили, что продолжения не будет», — сообщает telegram-канал Shot.
В больнице певице оказали помощь и сделали уколы. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии.
Ранее суд решил заочно заключить артистку под стражу. За год она дважды была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
*Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов
