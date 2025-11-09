Стало известно, сколько денег Украина получила от Запада за год

Запад передал Украине десятки миллиардов евро Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Совокупный объем финансовой поддержки, полученной Украиной из внешних источников, достиг 52 миллиардов долларов. Сумма не учитывает поставки вооружений, средств на их закупку и инвестиции в военно-промышленный комплекс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального банка Украины.

«Общий объем внешней финансовой помощи (не считая поставок вооружений, средств на их закупку и инвестиций в ВПК Украины) за период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года составил 52 млрд долларов. Из них 22,9 млрд долларов — за счет процентов с замороженных активов РФ», — пишет агентство.

Евросоюз и страны G7 практически исчерпали свою долю в 30 миллиардов долларов из общей суммы в 50 миллиардов долларов, которую предполагалось покрыть в рамках программы ERA за счет процентов от российских активов. После того как Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, Вашингтон прекратил прямое финансирование Украины — ранее США планировали выделить еще 20 миллиардов долларов.

В ноябре — декабре 2024 года Киев получил 16,1 миллиарда долларов, часть из которых пошла на закрытие дыр в бюджете и выполнение социальных обязательств. По данным ТАСС, оставшихся европейских средств в рамках ERA может не хватить даже на покрытие текущих потребностей Украины.