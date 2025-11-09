В России не стали молчать после скандала с монтажом речи Трампа

Дмитриев прокомментировал отставку руководства Би-би-си Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку гендиректора Би-би-си Тима Дэйви и исполнительного директора Деборы Тернесс. По его мнению, остается под вопросом, будет ли новое руководство медиакомпании лучше прежнего. Отставка последовала после критики в адрес британской вещательной корпорации из-за редактирования речи президента США Дональда Трампа.

«А будут ли следующие руководители Би-би-си хоть немногим лучше? Би-би-си по-прежнему управляется правительством, которое продвигает массовую миграцию, разжигание войн, электронные ID и раннее освобождение преступников из тюрем», — написал Дмитриев в соцсети X. Причиной отставки Дэйви и Тернесс стали обвинения в фальсификации речи Трампа, которую он произнес в январе 2021 года.