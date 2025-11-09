Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

В России не стали молчать после скандала с монтажом речи Трампа

Отставка руководства Би-би-си вызвала сомнения у спецпредставителя президента РФ
10 ноября 2025 в 04:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дмитриев прокомментировал отставку руководства Би-би-си

Дмитриев прокомментировал отставку руководства Би-би-си

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку гендиректора Би-би-си Тима Дэйви и исполнительного директора Деборы Тернесс. По его мнению, остается под вопросом, будет ли новое руководство медиакомпании лучше прежнего. Отставка последовала после критики в адрес британской вещательной корпорации из-за редактирования речи президента США Дональда Трампа.

«А будут ли следующие руководители Би-би-си хоть немногим лучше? Би-би-си по-прежнему управляется правительством, которое продвигает массовую миграцию, разжигание войн, электронные ID и раннее освобождение преступников из тюрем», — написал Дмитриев в соцсети X. Причиной отставки Дэйви и Тернесс стали обвинения в фальсификации речи Трампа, которую он произнес в январе 2021 года.

Ранее газета Telegraph сообщала, что Би-би-си исказила содержание речи Трампа, создав впечатление, будто он поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт также назвала Би-би-си фейковым СМИ после сообщений об искажении сути речи американского президента перед штурмом Капитолия. Сам Трамп обвинил журналистов в попытке повлиять на выборы президента США. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал