Bloomberg: Польша в критический момент сократила помощь Украине

Польша сократила поддержку Украины в критический для Киева период из-за роста антиукраинских настроений среди населения и политических разногласий. Доля поляков, готовых принять украинских беженцев, упала с 94% в 2022 году до 48% в 2025 году, а часть граждан критикует предоставляемые льготы. Об этом сообщают аналитики.

«Поддержка Польшей украинцев дает трещину в опасный момент, эта тема становится центральной в борьбе за власть в польской политике. Большой вопрос, как президент страны Кароль Навроцкий сможет совместить интересы национальной безопасности Польши с растущими антиукраинскими настроениями среди правого электората», — пишет Bloomberg со ссылкой на старшего научного сотрудника Совета по международным отношениям в Варшаве Петра Бураса.

Президент Польши Кароль Навроцкий и его партия «Право и справедливость» обвиняют беженцев в получении социальных пособий без очереди, что привело к наложению вето на законопроект о расширении льгот в августе 2025 года. При этом правительство Дональда Туска увеличивает оборонные расходы, сохраняя лидерство в НАТО по доле ВВП на оборону (4,12%). Полиция зафиксировала рост преступлений на почве ненависти к украинцам: в 2024 году — 651 дело, за первые девять месяцев 2025 года — 477. Эксперт Елена Бабакова отмечает, что украинцы, перестав быть «неблагодарными гостями», теперь конкурируют с поляками за рабочие места, нарушая «негласный общественный договор». На февраль 2025 года в Польше проживало 1,55 млн украинцев, из них 993 тысячи — под временной защитой.