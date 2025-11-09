В Липецкой области объявлена угроза атаки БПЛА

Логотип РИА URA.RU
10 ноября 2025 в 03:59
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

«Объявлен красный уровень „Угроза атаки БПЛА“ для Липецкой области», — говорится в сообщении.

Ранее в Новороссийске заявили об угрозе применения безэкипажных катеров. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и на время избегать нахождения в зоне прибрежной полосы, об этом сообщил глава региона Андрей Кравченко.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

