Мирошник: Зеленский прибег к театральным эффектам для получения денег от Запада

В процессе интервью с Зеленским отключился свет Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский использовал театральный прием во время интервью британскому журналисту, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Так он прокомментировал отключение электричества во время интервью украинского лидера в Киеве. Мирошник полагает, что таким образом Зеленский пытается добиться финансовой поддержки от европейских стран.

«Нравятся Зеленскому мелкие театральные эффекты. В Мариинском дворце в Киеве, давно и на много денег обеспеченном альтернативными источниками энергоснабжения, вдруг во время интервью именно журналисту британской Guardian погас свет», — отметил Родион Мирошник в своем telegram-канале.

Дипломат также добавил: «Похоже, что сценаристы квартала исписались. Сирена авиаудара уже была для Байдена в Киеве, бомбоубежище для Штайнмайера в Чернигове… теперь страдания от истерзанной энергосистемы?! Похоже, что он делает ставку на выжимание скупой финансовой слезы из евроспонсоров именно жалобами на блэкаут».

Продолжение после рекламы

В ходе интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое проводилось в Мариинском дворце в Киеве — резиденции главы государства, — временно произошло отключение электроэнергии. Интервью давалось для газеты Guardian.