Волгоградцев ночью разбудил взрыв в многоэтажке
В результате пострадал один человек (архивное фото)
Фото: Таисия Воронцова © URA.RU
Около полуночи 9 ноября в Краснооктябрьском районе Волгограда прогремел взрыв в доме №118 по улице Маршала Еременко. Громкий звук напугал местных жителей, а из-за сильной ударной волны у некоторых повылетали стекла. Информацию о ЧП подтвердили в ГУ МЧС региона.
После взрыва загорелись личные вещи. «Возгорание было зафиксировано на площади около пяти квадратных метров. Уже в 23:38 пожар был полностью ликвидирован», — сообщили в ведомстве.
В результате пострадал мужчина, его госпитализировали. Причина происшествия устанавливается.
