В мире

США

Трамп обвинил журналистов Би-би-си в попытке вмешаться в выборы в США

10 ноября 2025 в 03:01
Трамп назвал действия Би-би-си «ужасными для демократии»

Трамп назвал действия Би-би-си «ужасными для демократии»

Фото: Official White House / Andrea Hanks

Президент США Дональд Трамп обвинил журналистов Би-би-си в попытке повлиять на исход президентских выборов в США. По словам американского лидера, журналисты исказили его речь так, что можно было подумать, что он призывал захватить здание Конгресса. Об этом он написал в Truth Social.

«Ключевые лица в Би-би-си, включая босса Тим Дэйви, увольняются, поскольку их поймали на фальсификации моей очень хорошей (идеальной!) речи относительно 6 января. Спасибо The Telegraph за разоблачение этих коррумпированных „журналистов“. Это очень нечестные люди, которые пытались повлиять на исход президентских выборов», — написал бывший президент США, передает ТАСС.

В преддверии президентских выборов в США телепередача Panorama, вышедшая на Би-би-си, представила смонтированное выступление Трампа. В результате монтажа создалось впечатление, что политик призывает к захвату здания Конгресса, тогда как в действительности он говорил о важности выражения гражданской позиции ненасильственными способами. На фоне скандала свой пост покинул генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви. Также со своей должности ушла руководитель новостного вещания корпорации Дебора Тернесс.

